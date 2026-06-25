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جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026

تصنيف التايمز للاستدامة
تصنيف التايمز للاستدامة
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد تم إدراجها ضمن الفئة (301–400) عالميًا في الترتيب العام ضمن (1603) جامعة تم تصنيفها لعام 2026 بتصنيف التايمز للاستدامة "Times Higher Education Impact Rankings 2026"، الذي يقيس مدى إسهام مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الجيزاوي ان هذا الإنجاز يعكس جهود الجامعة في دعم الاستدامة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتوجيه أنشطتها التعليمية والبحثية نحو معالجة التحديات التنموية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وأضاف ان التصنيف يعتمد في طريقة عملة على عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير، وأنشطة التوعية، والإدارة، والاشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى ان الجامعة حققت نتائج متميزة في عدد من أهداف التنمية المستدامة التي استند إليها التصنيف، حيث جاءت ضمن الفئة (101–200) عالميًا في هدف القضاء على الجوع من بين (731) جامعة عالميا ومن بين أفضل ثلاث جامعات على المستوى المحلي، كما حققت الفئة (101–200) عالميًا من بين (892) عالميا في هدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ومن بين أفضل خمس جامعات على المستوى المحلي، إلى جانب حصولها على الفئة (201–300) عالميًا من بين (826) في هدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والفئة الثانية على مستوى مصر، وأيضا بالفئة (401-600) من ضمن (1603) على مستوي العالم في تحقيق هدف عقد شراكات تحقيق الأهداف، وضمن افضل خمس جامعات على مستوى الجامعات المصرية.

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