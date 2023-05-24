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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل أعمال بريطاني يعتدي على مضيفات طيران بسبب وجبة خضار

رجل أعمال بريطاني
رجل أعمال بريطاني

هاجم رجل أعمال بريطاني بشكل غريب مضيفتين، وعلق إحداهما على باب قمرة القيادة ، خلال خلاف على عشاء نباتي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم القبض على روبرت كروازات بعد أن قام بتثبيت مضيفة على باب قمرة القيادة ودفع أخرى بعد أن اكتشف أن وجبات الخضار كانت تقدم فقط في الدرجة الأولى على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية.

وبحسب ما ورد سب كرويزات أحدى مضيفات الطيران  و "أعرب عن استيائه من توفر خيارات الوجبات النباتية فقط في مقصورة الدرجة الأولى".

رجل أعمال بريطاني 

اعترف كرويزات أنه بعد تناول مشروبين ، "أمر المضيفات بقوة وبصوت عالٍ بإحضار القبطان إلى هنا".

بعد ذلك ، كان على أفراد الطاقم وضع عربة بين المقصورة وقمرة القيادة للتأكد من أن رجل الأعمال لا يستطيع الوصول إلى الباب.

رجل أعمال بريطاني رجل أعمال قمرة القيادة طائرة مضيفات طيران

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