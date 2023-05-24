استجابة لشكاوى المواطنين.. تشميع قاعة أفراح بمنيل شيحة في الجيزة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكوى مواطن من وجود قاعة أفراح مخالفة بمنطقة منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، تحدث ازعاج علي مدار اليوم وتتسبب في بعض المخالفات.

وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ببحث شكوي المواطن والاستجابه له.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة علي القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدداً من حالات الاشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة.

وذلك إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجاري المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفه بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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