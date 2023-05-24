الاتحاد الأوروبي يدين توسيع المستوطنات وهدم المساكن بالضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ حيال ما تقوم به سلطات الاحتلال، وأدان الاتحاد قرار السلطات الإسرائيلية السماح للمواطنين الإسرائيليين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية في حومش بالضفة الغربية.



وطلب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن المتحدث الرسمي بيتر ستانو، من الحكومة الإسرائيلية التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو لدفع خطط أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقيد قابلية حل الدولتين للحياة.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالذهول عندما علم أن المجتمع الفلسطيني في عين سامية بالضفة الغربية المحتلة، والذي يضم 172 شخصًا، من بينهم 78 طفلاً، أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل دائم.

يأتي ذلك نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، مشددًا على إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة عنف المستوطنين ودعوته إسرائيل إلى ضمان المساءلة.