مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: كل زمن وله تشريعاته..وحماية المجتمع مسئولية الدولة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن انتشار ظواهر العنف في الأسرة وظواهر الإدمان والتطرف والإرهاب والجرائم الإلكترونية، كلها مرتكزات مناقشة محاور لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأضافت "البغدادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون دائما يأتي لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وانطلاقا من التزام الدولة برعاية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، يجب أن تسن تشريعات تواكب المستجدات العصرية.

مسائل الولاية على المال للقصر

ولفتت إلى أن التشريعات المختلفة يجب أن تحافظ على حماية الأسرة، وفي الجلسة الأولى للجنة في الحوار الوطني ومناقشة مسائل الولاية على المال للقصر، كان الجميع متفقا على أن التشريع الذي كان مناسبا فترة زمنية معينة قد لا يكون مناسبا للفترة الحالية.