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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشلقامي: الحوار الوطني ليس هدفا بل أداة لإحداث تغيير على مستوى الوعي والتشريعات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة رانيا الشلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي بـالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات، على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، ونأمل أن يسهم الحوار في خروج القانون للنور في وقت أسرع.

وأضافت الشلقامي، خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"،عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، أن هناك خطوات جادة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير في المجتمع بالتزامن مع الحوار الوطني، منها الإفراج عن سجناء الرأي، والإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

 

تتحول إلى تكليفات

ولفتت إلى أن التوصيات يجب أن تتحول إلى تكليفات، وأي قانون أو أي تشريع يستدعي تغيير، وأي تغيير يستدعي موارد، إذن أي تشريع يحتاج لوجود موارد لتنفيذه، من تدريب وتعديل وظائف ومتابعة التنفيذ إلى آخره، لذا أي حل يجب أن يدرس جيدا، ولا ينبغي أن ينتظر المواطن نتائج سريعة.

رانيا الشلقامي الحوار الوطني التشريعات الإشراف القضائى ارادة سياسية

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