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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضاعفت 5 مرات..مصر الجديدة للإسكان تربح 19.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر

صدى البلد

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتعمير والتشييد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 512.4%، الربع الأول من العام الجاري 2022/2023.

وأوضحت المؤشرات المالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

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وارتفعت إيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

الشركة القابضة للتشييد والتعمير الربع الأول من العام المؤشرات المالية شركات وزارة قطاع الأعمال شركة مصر الجديدة

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