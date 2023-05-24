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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

84.3 مليار جنيه تمويلات من الأنشطة المالية غير المصرفية في مارس 2023

صدى البلد

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه، على النحو التالي:


43.5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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5.5 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.

7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.

1.3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.

4.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة. 

4.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.  
 

6.8 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023.


وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.8 مليار جنيه.

حيث جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار في شهر مارس 2023

2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس 2023


بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023 بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.

الانشطة المالية غير المصرفية التمويل العقاري التمويل الاستهلاكي المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويل المشروعات تمويل العقاري

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