من رائحة الجلود إلى عبق التاريخ.. سور مجرى العيون تحفة تراثية بالمحروسة|شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو بعنوان "من رائحة الجلود إلى عبق التاريخ.. سور مجرى العيون تحفة تراثية بالمحروسة".

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات كبيرة وغير مسبوقة، وأن ما حدث فى سور مجري العيون، أمر عظيم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الوضع قبل التطوير وعمل الوحدات الجديدة، مان صعب، معلقًا :" مريت من هناك من فترة و الوضع مهم و عظيم".

ولفت إلى أن هناك من ينتقد ما يتم من المشروعات قائلاً: "اقعد استريح.. يا تتكلم على بلدك كويس يا تسكت، من فضل.. اللى بره شايف كويس اللى بيتم فى مصر".

وأشار إلى أن الرائحة كانت صعبة للغاية، والآن الوضع مميز، وأن الله بعت لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يعمل ولا ينتظر شكرًا من أحد، ولكن لآن يعلم أن شعبه يستحق، ولا يريد أن يعاير أحد المصريين.

وعرض أحمد موسى، صورًا لـ قبل التطوير وبعد التطوير.