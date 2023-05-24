عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من رائحة الجلود إلى عبق التاريخ.. سور مجرى العيون تحفة تراثية بالمحروسة|شاهد

سور مجرى العيون
سور مجرى العيون

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو بعنوان "من رائحة الجلود إلى عبق التاريخ.. سور مجرى العيون تحفة تراثية بالمحروسة".

txt

مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون: العمارات ذكية والمواطن هيجيب العفش فقط

txt

عمال تطوير منطقة سور مجرى العيون: مشروع يتباهى به كل إنسان عربي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات كبيرة وغير مسبوقة، وأن ما حدث فى سور مجري العيون، أمر عظيم.

 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الوضع قبل التطوير وعمل الوحدات الجديدة، مان صعب، معلقًا :" مريت من هناك من فترة و الوضع مهم و عظيم".

ولفت إلى أن هناك من ينتقد ما يتم من المشروعات قائلاً: "اقعد استريح.. يا تتكلم على بلدك كويس يا تسكت، من فضل.. اللى بره شايف كويس اللى بيتم فى مصر".

وأشار إلى أن الرائحة كانت صعبة للغاية، والآن الوضع مميز، وأن الله بعت لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يعمل ولا ينتظر شكرًا من أحد، ولكن لآن يعلم أن شعبه يستحق، ولا يريد أن يعاير أحد المصريين.

وعرض أحمد موسى، صورًا لـ قبل التطوير وبعد التطوير.

أحمد موسى رائحة الجلود سور مجرى العيون قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

ترشيحاتنا

رانيا الشلقامي: الأسرة الآن غير مجهزة لرعاية الطفل 24 ساعة

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ