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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمال تطوير منطقة سور مجرى العيون: مشروع يتباهى به كل إنسان عربي

صدى البلد

أجرت فضائية "إكسترا نيوز" جولة من داخل منطقة سور مجرى العيون ، للاطلاع على أعمال التطوير. 

وتحدث عمال مشروع تطوير سور مجرى العيون عن مشاركتهم في المشروع القومي، حيث قال أحد العمال إنه يعمل في المشروع منذ سنة كحداد، مشيرا إلى أن طبيعة العمل بالمشروع جيدة، ولديه سكن قريب بالمشروع.

وعبر أحد العمال عن امتنانه بالمشروع، قائلا: "فرحة لكل مصري وحاجة يتباهى بها كل إنسان عربي .

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في مارس الماضي، إلى موقع العمل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون.

سور مجرى العيون فضائية اكسترا نيوز مجرى العيون عمال مشروع تطوير سور مجرى العيون

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