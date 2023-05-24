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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. صاحب قسيمة الزواج يكشف تفاصيلها

كريم الزوج صاحب قسيمة
كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج من يؤتمن على العرض

كشف كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، عن تفاصيل تلك المقولة، ولماذا قام والد زوجته الجديدة، بكتابتها معلقا " والدها مكتبش الكلمة دي غير لما اتأكد انه هيحافظ على بنته.

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه من اول يوم مع زوجتى اخبرتها بكل تفاصيل ما حدث مع طليقتي ولكنه لم يؤثر على علاقتي معها".

 

وتابع  الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن حياتي الجديدة زي الفل وطليقتي عايزة تبوظلي حياتي الجيدة، ولكن زوجتي الجديدة بنت ناس وبنت أصول وزوجة طموحة، وكانت خايفة من الارتباط عشان ميدفنش موهبتها في عملها".

 

عشان هي ام عيالي”

وأشار كريم إلى انه “انا عمري ما هقول تصريحات تسيء لطليقتي عشان هي ام عيالي”.

قسيمة الزواج ن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال برنامج “تفاصيل نهال طايل” الارتباط

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