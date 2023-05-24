الأحد القادم.. تشغيل 8 عيادات بالمركز الطبى بجامعة العريش

يبدأ يوم الأحد القادم بدء تشغيل ٨ عيادات بالمركز الطبى بجامعة العريش ،شمال سيناء ، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة .

وأكد الدكتور سليمان على حسن أستاذ الجراحة العامة ووكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة العريش ورئيس مجلس ادارة المركز الطبى بجامعة العريش ، بدء عمل المركز بوسط مدينة العريش في مختلف الفروع والتخصصات الطبية بعدد 8 تخصصات شاملة الأمراض الباطنية والقلب والجراحة والعظام والرمد والنساء والتوليد والأطفال .



وأشار الى العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا وهى أيام : الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع .. حيث يعمل بالعيادات أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة العريش ، وأن الكشف بسعر موحد للجميع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمواطنين وهو مبلغ 50 جنيها .

كما سيتم تحويل الحالات العاجلة لاجراء العمليات الجراحية واستكمال العلاج بمستشفى العريش العام .. علاوة على التعاقد مع المستشفى العسكرى بالعريش لاجراء الرنين المغناطيسى والأشعات المقطعية بأسعار مخفضة .

معمل تحاليل:



وأعلن عن تجهيز معمل متكامل لجميع التحاليل الطبية بأسعار مخفضة .. علاوة على تجهيز غرفة للأشعة التليفزيونية والايكو للقلب داخل المركز الطبى .

ومن جانبه .. قال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش أن المركز الطبى يضم مختلف التخصصات الطبية .. حيث توجد 4 عيادات يومية للكشف على المواطنين من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع .

وأضاف رئيس الجامعة أنه تخفيفا عن المواطنين تم تحديد قيمة الكشف بخمسين جنيها فقط .. لافتا الى أن الأطباء الذين سيوقعون الكشف على المواطنين من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة .