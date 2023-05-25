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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد وزارة الصحة النظر في قرار علاجه على نفقة الدولة

صدى البلد

استغاث الشاب فهد محمود السمان ، البالغ من العمر 29 عاما ، المقيم في محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس  " التي يقدمها موقع صدى البلد ، بالمسئولين في وزارة الصحة لوضعة علي قوائم الانتظار و التدخل الجراحي  .

ويقول فى رسالته : أنا منذ شهر ٩ /٢٠٢٢ علي قوائم الانتظار للتدخل الجراحي منظار بخلع بمفصل الكتف وإلي الآن لم يتم دخولى بمستشفي سوهاج العام .

وأضاف : تمت الموافقة على علاجى وإجراء عملية خلع بمفصل الكتف ( نتيجة قطع أو تمزق بأربطة وأوتار الكتف) بمستشفي سوهاج العام بقسم العظام لمده 7 أيام خارجى و داخلي بالدرجة الثانية تدخل جراحى منظار كتف لاصلاح قطع باوتار وعضلات الكتف (كود 10665) لعلاجى علي نفقة الدولة  وذلك منذ يوم 19 / 9 / 2022 وحتى الأن لم يتم النظر في حالتى .

مناشدًا وزارة وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة والأسراع في تنفيذ القرار، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج، خصوصًا في ظل الحياة المعيشية الصعبة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01060089829

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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علاجه على نفقة الدولة قسم العظام قوائم الانتظار مستشفى سوهاج العام وزارة الصحة

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