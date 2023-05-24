مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة يكشف حقيقة وجود وباء قادم بعد كورونا|فيديو

أكد الدكتورمحمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة، أن قضاء مصرعلى فيروس سي، إنجاز كبير للغاية، لأن مصر كانت من أعلى دول العالم في نسبة الإصابة بفيروسات الكبد، منهم: فيروس بي و فيروس سي.

مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة: مصر استطاعت توفير الأدوية التي تعالج فيروس سي لملايين الموطنين

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر استطاعت توفير الأدوية التي تعالج فيروس سي لملايين الموطنين، مؤكداً أن فيروس سي كانت له آثار سلبية كبيرة على المجتمع والقضاء عليه أدى إلى تحسين الحالة العامة للمواطنين.

وأشار مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن وجود وباء قادم بعد كورونا، ولكنها حذّرت بصورة عامة، ليكون الجميع في حالة استعداد لأي جديد.

وتابع: "منظمة الصحة العالمية لما يكون في وباء جديد قادم، لازم تقول ما هو الوباء، وما شكله، ومن أين أتى"؟