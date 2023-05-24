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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة زيادة الضرائب على الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية والسجائر.. فيديو

السجائر
السجائر

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات 36 ألف جنيه سنويًا لجميع الموظفين.

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وأكد النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات التي أجرتها الحكومة تُمكن الجميع من الاستفادة، لافتا إلى أن من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا سيدفع 27.5% بدلا من 25%.


ولفت إلى أن هناك شائعة تتردد بأن هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية، مضيفا أن أحد المواقع نشر القانون القديم بزيادة الأسعار وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن التعديلات على قانون الضريبة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة تضمنت 10% زيادة على السلمون والجمبري والاستاكوزا والجبنة نستو والأنشوجا والكافيار وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي ومجفف الايدي والأجهزة الحرارية ساعات اليد والجيب، والألعاب السحرية والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية.

وأضاف أنه سيتم فرض 5% زيادة على عروض الأفلام الأجنبي في السينما وعلى عروض الأوبرا والباليه والتزحلق على الجليد، كما سيتم فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.

وأكمل: كما سيتم فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة يتم شراؤها من الأسواق الحرة، و2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.

ونفى النائب ياسر عمر، زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية وتذاكر المتاحف والسجائر وقطع غيار سيارات، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة فور اعتمادها من مجلس النواب وموافقة الرئيس السيسي.

ونوه بأن الدولة المصرية تدعم المواطن، مستشهدا بقرار تعليق فرض الضريبة على الأطيان الزراعية منذ 4 سنوات لدعم المزارع.
 

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب السيسي أحمد موسى قناة صدي البلد الحكومة الأجهزة الكهربائية

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