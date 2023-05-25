بالفسفوري .. جومانا مراد تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها |شاهد

تصدّرت الفنانة جومانا مراد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورًا لها خلال حضور حفل افتتاح فيلمها الجديد “يوم 13” وذلك بصحبة باقى أبطال العمل مع أحمد داود وشريف منير.

وتألقت جومانا مراد بفستان مثير مكشوف الصدر ومجسم وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها ولكن تعرضت لبعض الانتقادات من متابعيها : الفستان مكشوف جدًا".





وتتميز جومانا مراد ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



من الناحية الجمالية تعتمد جومانا مراد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرهامنسدلة علي كتفيها.

سافرت الفنانة جومانا مراد إلى السعودية لحضور حفل افتتاح فيلمها الجديد “يوم 13” وذلك بصحبة باقى أبطالالعمل مع أحمد داود وشريف منير.

وقالت جومانا مراد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “أتواجد حاليا فى السعودية؛ من أجل الاحتفال مع الجمهور السعودي بعرض فيلم ”يوم 13" والذى يعرض حاليا فى دور العرض المصرية ويحقق إيرادات عالية".

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