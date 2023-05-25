الشناوي قال هلعب .. شوبير يكشف موقف حارس مرمى الأهلي من نهائي إفريقيا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف حراسة مرمى النادي الأهلي من لقاء الوداد المغربي في نهائي افريقيا.

وقال عبر برنامجه على أون تايم سبورت: “الشناوي عنده إرادة قوية آوي بيصارع الزمن مع الإصابة وقال هلعب يعني هلعب".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، جاهز للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد الغربي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي سوف ينتظم في التدريبات الأسبوع المقبل، ولا توجد أي مشكلة في مشاركته بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أمير هشام: "مصطفى شوبير سوف يكون هو الحارس البديل للشناوي في نهائي أفريقيا، بعد إصابة علي لطفي أمام إنبي، بالدوري".