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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن حالة التأهب استعدادً لضربات جوية روسية

أرشيفية
أرشيفية

فعلت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي، فجر الخميس، بعد انطلاق صفارات إنذار تحذر من ضربات جوية روسية، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف.

وحذرت السلطات من خطر هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة، داعية سكان العاصمة للبقاء في الملاجئ حتى انتهاء التنبيه، في الوقت الذي دوّت صفارات الإنذار في كل من ميكولايف خيرسون أيضاً.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود "نجح في صد هجوم أوكراني بزوارق مسيرة في منطقة مضيق البوسفور ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا".

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تحقيق الأهداف

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن بيسكوف قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

وأوضح بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية في أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا".

وردا على سؤال إذا كان الكرملين مستعدا للتفاوض مع الحكومة الأوكرانية: "هذا الموضوع غير ممكن أي مفاوضات مع روسيا محظورة في أوكرانيا".
 

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