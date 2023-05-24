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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرفض تجميد الصراع.. بيان عاجل من روسيا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تشارك الرأي القائل بأن الصراع الأوكراني لا ينبغي أن يصبح مجمدا، وستواصل السعي لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تشارك الغرب الرأي القائل بأنه لا ينبغي السماح بتجميد الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "روسيا تتضامن مع هذا الرأي"، لافتا إلى أنه من السابق لأوانة تحديد أي من خرائط الطريق المقترحة للتسوية ستكون الأفضل بالنسبة لـ روسيا.

ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين عما إذا كانت موسكو لديها خطة مصالحة خاصة بها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن المصالحة، لأنه من الواضح أنه لا توجد شروط مسبقة لعملية السلام بعد، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة.

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ومن جانبه، قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، فى وقت سابق، إن محادثات السلام بشأن الأزمة في أوكرانيا يجب ألا تهدف إلى تجميد الصراع، كما عبر زعماء غربيون آخرون عن رأي مماثل. 

وفي 22 مايو الجاري، انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطط السلام التي تهدف فقط إلى تجميد الصراع في أوكرانيا دون إعادة الأراضي التي فقدتها إلى كييف. 

كما أعلنت حكومة أوكرانيا أنه ينبغي رفض مبادرات السلام التي يمكن أن تحول النزاع إلى حالة مجمدة.

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