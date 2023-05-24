لا توجد ممهدات للتسوية.. روسيا تتعهد: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا بأي وسيلة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسيلة أخرى.

وحسب “روسيا اليوم”، قال دميتري بيسكوف لوكالة “تاس” إنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، إذ لا تزال ممهدات التسوية السلمية غير متوفرة حتى الآن.

وأضاف: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، طالما أنه من الواضح عدم وجود ممهدات للتسوية السلمية"، لافتًا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

وعندما طلب منه توضيح ما إذا كان الكرملين مستعدا لإجراء مفاوضات مع أي من ممثلي سلطات كييف الحالية، قال: "من غير المرجح حدوث ذلك، لأن أي مفاوضات مع روسيا محظورة (في أوكرانيا)".

وأكد أن بلاده ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسيلة أخرى.