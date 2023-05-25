"شوبير" يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب بشكتاش التركي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على صفقة النادي الاهلي مع اللاعب موليكا، عبر برنامجه على شاشة اون تايم سبورت.

وقال: “بشكتاش يغازل الأهلي من أجل عودة مفاوضات بيع موليكا.. كان وضع الأهلي ٣ مليون يورو حد أقصى وطلبوا ٧ مليون يورو”.

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي بقوة، من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لـ صحيفة “فوتوماك” التركية، فإنه تم تحديد فريق جاكسون موليكا الجديد خاصة بعدما أبدى المدرب شنيول جونيس رغبة في رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش التركي سيقيم عروض موليكا خلال الفترة الحالية تمهيداً لرحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.