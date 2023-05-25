الرعاية الصحية: تكامل وتنسيق مع القطاع الخاص في محافظات التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع ضخم يستهدف تأمين صحة المصريين في كافة أنحاء الجمهورية .

وقال محمد العقاد في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" هيئة الرعاية الصحية مسؤولة على تقديم الخدمة الصحية لكل المنتفعين بالتامين الصحي الشامل".

وأضاف محمد العقاد :" المنشآت الطبية تنقسم لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات العامة والمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية المتقدمة".

وتابع محمد العقاد :" منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على التكامل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني".

واكمل محمد العقاد :" تكامل مع مستشفيات القطاع الخاص في المحافظات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل ".