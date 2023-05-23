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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تشجع على الاستثمار الطبي

صدى البلد

أشاد وفد رفيع المستوى من المجموعة الإيطالية جي كي إس دي القابضة "GKSD Investment Holding" وسان دوناتو Gruppo San Donato (GSD)، أول مجموعة مستشفيات خاصة في إيطاليا، بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الوفد الإيطالي، بالطفرة النوعية والإنجازات المستمرة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من حيث التطوير والتحسين المستمرين للبنية التحتية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، والخدمات الفندقية، والتسجيل والاعتماد للجودة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والعمل بأحدث البروتوكولات العلاجية، واستخدام التقنيات الطبية المستحدثة عالميًا.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للوفد، لمستشفيي "النصر التخصصي، الرمد التخصصي" التابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك للإطلاع على تطورات الرعاية الصحية في مصر، حيث تفقد الوفد الأقسام المختلفة بالمستشفيين، من الأقسام الداخلية، والعيادات الخارحية، وغرف القساطر القلبية، والغسيل الكُلوي للأطفال، والأورام، والطب الإشعاعي والنووي بمستشفى النصر التخصصي، إضافة إلى العيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية وغرف الأشعة بمستشفى الرمد التخصصي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الانفتاح لتبادل الخبرات والاستفادة من جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتميزة، كما أكد أهمية الزيارات المتبادلة للمجموعات والمنشآت الصحية الكبرى حيث يمكِّن ذلك من عقد اللقاءات وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الصحي في مصر.

ولفت السبكي، إلى أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في إثراء وتكامل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومما يسهم أيضًا في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها لكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الوفد الإيطالي رفيع المستوى، أن مصر بيئة خصبة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي، وتطبيق مبادئ الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية تجسد آفاق التعاون المثمر والعلاقات المتينة التاريخية بين مصر وإيطاليا في المجال الصحي، وتسهم في استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات صحية جديدة.

وضم الوفد الإيطالي، كلًا من د. فيرديانا موراندو، مدير العمليات بمجموعة جي كي إس دي ومدير التعليم المستمر بمجموعة سان دوناتو، والدكتورة ماريا اليسل ساليمي، مدير التدريبات الطبية بمجموعة سان دوناتو الإيطالية.

ورافق الوفد خلال زيارته لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، كلًا من الدكتور أسامة حسين، المدير الطبي لمستشفى النصر التخصصي، والدكتور ممدوح عبدالمجيد، مدير مستشفى الرمد التخصصي، والدكتور مازن علاء الدين، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية برئاسة الهيئة، والدكتورة إيمان عبدالهادي، مدير إدارة الإعلام بفرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني بفرع الهيئة ببورسعيد.

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