الحوار الوطني.. جلسة ساخنة حول القضية السكانية ضمن موضوعات المحور المجتمعي

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، والتي تناقش ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية.

وأشارت: نتمنى مشاركة وقراءة في الاستراتيجية الوطنية السكانية وطرح ملفات الصحة الانجابية والسكينة.

ونوهت: نبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة في الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد.

فيما استعرض الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الاخلال بنظام الجلسات.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.