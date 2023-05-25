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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل كلية الاقتصاد: جامعة الدول العربية حدث بها تطور جذري بالموضوعات والملفات|فيديو

وكيل كلية الإقتصاد
وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي يعد حدث يستحق كل اهتمام، مشيرًا إلى أنه ما إذا كنا نريد وضع عنوان لقمة جدة التي انعقدت يوم الجمعة لمناقشة ملفات مهمة للمنطقة العربية، وبالتالي الانتقال من النظرة الضيقة إلى الواسعة نستطيع أن نقول أنها عين الطائر.

وأضاف  وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التجمعات العربية لفترة طويلة كانت تنظر نظرة محدودة وعلى رأسها جامعة الدول العربية فى ملفات كثيرة كانت بعيدة.

وتابع  وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أنه حدث تطور جذري بمجالات جامعة الدول العربية بالإهتمام بالقضايا بنظرة كلية وتحليل إضافي وموقف ووضع بدائل، بعيدا عن العبارات الإنشائية.

ممدوح إسماعيل وكيل كلية الإقتصاد مصر قمة جدة صباح البلد التجمعات العربية

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