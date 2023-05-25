استخراج إصدارات الأحوال المدنية ضمن خدمات مجمع مصر بمدينة شرم الشيخ

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بإفتتاح مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية ومن ضمنها خدمات القطاع .

وفى ذات الصدد تم استحداث قافلة تكنولوجية متنقلة أمام المجمع المُشار إليه مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم كافة الخدمات من (إصدار بطاقات الرقم القومى – شهادات الميلاد والوفاة – شهادات الزواج والطلاق).

وذلك استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .



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