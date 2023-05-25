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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي نظيره العراقي في جدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق الدكتور خالد بتال النجم.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي الذي يقام في دورته الخامسة بمحافظة جدة.

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وتطرق اللقاء إلى بحث ترسيخ العلاقات والمصالح الثنائية المشتركة والمتنامية بين البلدين الشقيقين، واستغلال الفرص الواعدة والكبيرة في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين.


كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

السعودية وزير الصناعه الصناعة والثروة المعدنية جمهورية العراق المجلس التنسيقي

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