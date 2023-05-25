منظمة خريجى الأزهر تطلق قوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية، بالتعاون مع فرع المنظمة ببني سويف والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومنطقة وعظ بني سويف، بتيسير قافلة إتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة إلي ثلاث قري من قري بني سويف بمركز ببا، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالدقهلية.



تهدف القافلة إلى تعليم السيدات كيفية الوضوء والطهارة والغسل وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصلاة؛ لكي تؤدي الصلاة بطريقة سليمة مع حفظ بعض من سور القرآن الكريم، كما تم زيارة قريه كوم الصعايدة، وقرية بني قاسم، وقرية هربشنت حيث تم الإطلاع علي المقرات المخصصة لتنفيذ برنامج القافلة المخطط له.

قالت الدكتورة فاطمة كشك - المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، ورئيس لجنه الطفل والمرأة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة: إن الدور الذى تقدمه قوافل المحبة وإتقان الصلاة هام لتعليم أجيال النشئ اساسيات دينهم لتعليم الوضوء والطهارة وكيفية الصلاة، فضلا عن كونها منهج حياه متكامل فبصحتها والالتزام بتأديتها وتوجيه النشئ وافراد الاسرة للحفاظ عليها تستقيم أمور حياة الأفراد وتساعد على نشر اخلاقيات الدين الحنيف في ضوء الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

كما بين الدكتور مصطفي الشيمي - مدير المجلس الإسلامي العالمي بالقاهرة أن هذه القافلة تهدف إلى تعليم السيدات كيفية إتقان الصلاة بالطريقة الصحيحة وكذلك أيضا كيفية الوضوء والطهارة والركوع والسجود وتعليمهن بعض شئونهم الدينية والحياتية مع بيان السلوك والأخلاق الحميدة.

وقال الشيخ رضا عبدالحليم- مدير منطقة الوعظ ببني سويف إن الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام وأمرت بها الشريعة الإسلامية، فالصلاة هي معراج الأرواح إلي رب العباد سبحانه وتعالى.

وقال الدكتور عبداللطيف السيد حسانين مدير الدعوة بمنطقة وعظ بني سويف المرأة الصالحة تسير على الطريق المستقيم والنهج القويم في تربية الأبناء لإخراج جيل صالح ينفع نفسه وينفع أمته.



كما أشار إلى إن الصلاة تعد أهم ركن وأول ركن من أركان ديننا الحنيف لأنها هي الصلة بين العبد وربه ،فينبغي علينا جميعا أن نحافظ على أدائها وأن نتقنها ونحسن أدائها بالطريقة الصحيحة.

أوضحت الدكتورة ايمان حسن محمد- مدير جمعية المصري الأصيل بالفيوم أهداف وخطوات القافلة بداية من تعليم الوضوء وحفظ قصار السور والتشهد وكيفية الركوع والسجود وختام الصلاة، بالإضافة الي أخلاقيات المرأة المسلمة في بيتها مع جيرانها وفي عملها وفي كافة حياتها.

وفي نهاية اللقاء وبالمرور علي هذه القري المستهدفة سوف تقوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعمل اختبارات تقيمية لكافة المنتسبين بعد مرور أربع أسابيع مع منح المتفوقين والمتميزين جوائز مادية وعينية.