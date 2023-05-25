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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تناقش تطوير الواحات التاريخية في شمال أفريقيا مع البنك الدولي

صدى البلد

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال افريقيا والمقامة في تونس بمشاركة ممثلي تونس والمغرب والبنك الدولي والمنظمات الحكومية وصناع القرار والباحثون والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

حيث ناقشت الورشة الأهداف والنهج والأنشطة المؤسسية المتعلقة بإدارة الواحات وسبل حمايتها، والقضايا الاستراتيجية والمؤسسية المتعلقة بالإدارة المستدامة للواحات التاريخية في شمال افريقيا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية ومواجهة اثار تغير المناخ وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة.


وقدم عزوز ملخصاً عن الواحات بجمهورية مصر العربية تضمن مواقعها وتاريخها واهم الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية والتصنيع الزراعي ومشروعات التنمية الريفية.

وفى نهاية الاجتماع طالب عزوز البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية في مصر والعمل على نهضتها وتحسين الخدمات المقدمة بها وتحسين سبل العيش لسكانها.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال افريقيا الممول من الصندوق الإنمائي "PROGREEN".

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