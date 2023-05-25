راندا حلاوة: منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية تدعم التعليم بالمدارس بشكل متناغم

قالت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات المركزية؛ إن منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية تدعم التعليم داخل المدارس بشكل متناغم وجيد.

أضافت خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن العاملين بديوان عام الوزارة والادارات والهيئات التعليمية غير راضين عن الهيكل التنظيمي للوزارة الموجودة حاليا لأن الهيكل الجديد تجاهل بعض الادارات المركزية والادارات العامة المشهود لها بالعمل والتي تقوم بدور محوري في خدمة العملية التعليميه كالطالب والمدرس والقيادة التربوية.

وتابعت: نطالب بعودة" الهيكل التنظيمي 2014" الذي صدر بقرار وزاري 274 في 19 يونيو 2014؛ لأن هذا الهيكل يعتبر الوحيد المتزن ويقوم بخدمة العملية التعليمية؛ مضيفة اننا نقترح تطبيق المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة الصادر عام 2015 على مكافأة لجان الامتحانات ولجان السير وتصحيح الاوراق والتي تنص على صرف المكافآت والحوافز والمزايا النقدية بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي؛ و رفع معاشات المعلمين لـ 150 شهرا أسوة بالوزارات الأخرى.