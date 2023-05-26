انتصار السيسي عن الهلال الأحمر المصري: لمست الإنسانية في أعظم صورها.. صور

أعربت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سعادتها بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير”.

الإنسانية في أعظم صورها

وقالت قرينة رئيس الجمهوري: “لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين، إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين”.