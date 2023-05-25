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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروس يعلق على بدء نشر الأسلحة النووية الروسية في بلاده

لوكاشينكو وبوتين
لوكاشينكو وبوتين

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إنه لا داعي للقلق بشأن سلامة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي سيتم نشرها على الأراضي البيلاروسية، لأن البيلاروسيين دقيقون ومسؤولون.

وقال لوكاشينكو في مقطع فيديو نشرته قناة “شوت” علي تليجرام: "نحن أناس دقيقون واقتصاديون... لذلك، لا تقلقوا بشأن الأسلحة النووية، فنحن مسؤولون عن ذلك".

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أنه "إذا احتاج المخربون إلى اختراق أراضينا، فسنتعامل معهم”.

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، شيرجي شويجو، إن قرار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المنتشرة في بيلاروس والسيطرة عليها يبقى بيد روسيا.

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وجاء ذلك بعد أن أفادت وكالة تاس الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، سيوقعان على اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، وصول شويجو، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيتم عقد اجتماع لـ منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية.

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