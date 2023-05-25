رغم تحذيرات بوتين.. إعلان صادم من المستشار الألماني ضد روسيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن الغرب سيواصل تشديد العقوبات ضد روسيا، وعلى وجه الخصوص، سيضمن عدم تجاوز أو الالتفاف علي العقوبات.

وقال شولتس، بعد محادثات مع الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس: "سنواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا... بالإضافة إلى ذلك، سنزيد ضغط العقوبات على روسيا، وعلى وجه الخصوص سوف نضمن عدم الالتفاف علي عقوباتنا".

ويقوم الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، بزيارة رسمية إلى برلين، اليوم الخميس.

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأوضح بوتين، أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

وأكدت روسيا أنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.