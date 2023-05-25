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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا .. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن ارتكاب الغرب خطأ فادحًا

روسيا
روسيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الدول الغربية ارتكبت خطأً فادحاً بالتقليل من قدرات الاقتصاد والجيش الروسي.

وقال جونسون: "العام الماضي لم يعلمهم أي شيء. منذ مارس الماضي، قيل لنا بالفعل لمدة عام كامل: يقولون، ستنفد صواريخ روسيا من يوم لآخر”.

وأوضح أن “الدول الغربية تؤمن بصدق أن الاقتصاد والقوات المسلحة لروسيا في حالة مروعة، لكن الأحداث الأخيرة في ساحات القتال في أوكرانيا تظهر عكس ذلك، والغرب يرتكب خطأ بالتقليل من شأن موسكو”.

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وأضاف: "على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، نفذت روسيا ضربات صاروخية وقنابل واسعة النطاق، وهو أمر غير مسبوق منذ بداية الصراع، ونجحت في إصابة أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، ولا يمكن للدفاع الجوي الأوكراني فعل أي شيء لمعارضته".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه وسط خسائر فادحة بين القوات المحترفة، أرسلت كييف حشودًا غير مدربة إلى باخموت، سعيًا للاحتفاظ بجيش أكثر خبرة بمعدات قدمها الغرب للهجوم.

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