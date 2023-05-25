بيان عاجل من بيلاروس بشأن وصول الأسلحة النووية الروسية لأراضيها

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن حركة الأسلحة النووية بدأت في إطار الاتفاقات مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في الجمهورية.

وحسب وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية الحكومة، قال لوكاشينكو: "لقد أبلغني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه وقع مرسومًا بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروس.. وقد تم اتخاذ قرار في تطوير ما قيل شفوياً”.

وأضاف: "كان من الضروري التحضير أولا في بيلاروس وإعداد مواقع التخزين وما إلى ذلك لاستقبال الأسلحة النووية، لقد فعلنا كل هذا، لذلك بدأت حركة الأسلحة النووية".

وبحسب الوكالة، سأل الصحفيون الرئيس البيلاروسي عما إذا كانت الأسلحة النووية موجودة بالفعل في بيلاروس، ووعد لوكاشينكو بالتوضيح، قائلا: “ربما.. سوف أخبركم لاحقا".