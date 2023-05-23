بعد أنباء عن مرضه.. رئيس بيلاروس: أنا لن أموت

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الأنباء حول مرضه، إنه لن يموت.

وأضاف لوكاشينكو: "في جميع الاتجاهات، أعطيت تعليمات في اجتماع اليوم حول تطوير نظام الرعاية الصحية في البلاد.. وإذا اعتقد أحد أنني سأموت، فعليه أن يهدأ. هذه إشاعات عبر قنوات تلجرام”.

وتابع “مثل هذا المرض يتم علاجه لمدة ثلاثة أيام. لكن بما أنه لم تتح لي الفرصة لتلقي العلاج، فأنا كنت بحاجة للذهاب إلى موسكو، وسوبوتينك وجوميل.. كل هذا تراكم”.

وقال لوكاشينكو: ”أنا لن أموت يا رفاق.. ستعانون معي لفترة طويلة جدًا”.