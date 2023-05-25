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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا علي نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروس

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، علي الاتفاق بشأن نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروس.

وقالت الخارجية الأمريكية: “واشنطن تدين الاتفاق بشأن نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروس”.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إنه يراقب الاتفاق بين روسيا وبيلاروس بشأن نقل أسلحة نووية إلي أراضي مينسك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن حركة الأسلحة النووية بدأت في إطار الاتفاقات مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في الجمهورية.

وحسب وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية الحكومة، قال لوكاشينكو: "لقد أبلغني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه وقع مرسومًا بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروس.. وقد تم اتخاذ قرار في تطوير ما قيل شفوياً”.

رئيس بيلاروس يعلق على بدء نشر الأسلحة النووية الروسية في بلاده

مواقع وكمية الأسلحة النووية.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين

وأضاف: "كان من الضروري التحضير أولا في بيلاروس وإعداد مواقع التخزين وما إلى ذلك لاستقبال الأسلحة النووية، لقد فعلنا كل هذا، لذلك بدأت حركة الأسلحة النووية".

وبحسب الوكالة، سأل الصحفيون الرئيس البيلاروسي عما إذا كانت الأسلحة النووية موجودة بالفعل في بيلاروس، ووعد لوكاشينكو بالتوضيح، قائلا: “ربما.. سوف أخبركم لاحقا".

بيلاروس روسيا اسلحة نووية الخارجية الأمريكية واشنطن أمريكا البيت الأبيض

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