مواقع وكمية الأسلحة النووية.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول مواقع وكمية الأسلحة النووية التي سيتم وضعها على الأراضي البيلاروسية.

وفي مقابلة مع الإعلامي الروسي، بافيل زاروبين، قال لوكاشينكو: "اتفقنا على نشر الأسلحة النووية.. مواقع وكمية الأسلحة.. كنا بحاجة إلى قرار، اتخذه الرئيس الروسي بالضبط كما وعد".

ولم يكشف الرئيس البيلاروسي عن موقع أو كمية الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن حركة الأسلحة النووية بدأت في إطار الاتفاقات مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في الجمهورية.

وحسب وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية الحكومة، قال لوكاشينكو: "لقد أبلغني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه وقع مرسومًا بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروس.. وقد تم اتخاذ قرار في تطوير ما قيل شفوياً”.

وأضاف: "كان من الضروري التحضير أولا في بيلاروس وإعداد مواقع التخزين وما إلى ذلك لاستقبال الأسلحة النووية، لقد فعلنا كل هذا، لذلك بدأت حركة الأسلحة النووية".