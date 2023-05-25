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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أكثر كرما وعاطفة.. طبيبة تكشف: السيدات هن الأكثر تبرعا بالأعضاء لأزواجهن

زراعة الكبد
زراعة الكبد

أكدت الدكتورة ريهام عدلي، عضو الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن من شروط التبرع إقرار المتبرع رغبته التامة في إتمام العملية حتى اللحظات الأخيرة قبل تنفيذها، مضيفين «حالات الفشل الكبدي لدى الأطفال موجودة لكن بمؤشر منخفض جدا، وتكون غالبا بعوامل وراثية وليست مكتسبة مثل حالات الكبار».

 

وقالت ريهام عدلي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  مركز التبرع شهد تبرع 100 سيدة لزوجها، معلقة “السيدات أكثر عاطفية من الرجال، وحينما أرفض تبرع سيدة لزوجها لسبب طبي تبكي، لكن في بعض الحالات الرجال لا يعرضون على زوجاتهن التبرع، فالزوجات أكثر كرما من الأزواج”.

 

يعرضان على قسم الاضطرابات النفسية

وتابعت ، عضو الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن حالات الفشل الكبدي لدى الأطفال تكون لأسباب وراثية غالبا، ولدينا حالة عمرها 5 سنوات، والدتها ستتبرع لها ومن المقرر إجراء العملية لها الفترة المقبلة»، موضحة أن المريض والمتبرع يعرضان على قسم الاضطرابات النفسية قبل إجراء العملية.
 

زراعة الكبد ريهام عدلي السيدات الفشل الكبدي الكبد

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