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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألف حالة.. رئيس زراعة الكبد بالمنصورة: أغلب المتبرعين من الزوجات والأبناء

زراعة الكبد
زراعة الكبد

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن الفريق الطبي ،على أعلى مستوى وهناك لجنة قيم، مكونة من عميد حقوق وأستاذ تخدير متقاعد وأستاذ أمراض باطنة متقاعد.

 

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن برنامج زراعة الكبد، ليس وليد اللحظة لكنه يوجد منذ 40 عاما، مؤكدا أن بداية وحدة مركز زراعة الكبد كانت عن طريق الدكتو الراحل فاروق عزت.

 

وتابع  رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة،  أنه تم زراعة 1000 حالة بأيدي مصرية، مشيرا إلى أن أكثر المتبرعين من الأبناء، وأيضا زوجات يتبرعن للأزواج.

 

 حسب المعايير العالمية.

وأشار محمد عبد الوهاب إلى أن لجنة القيم تتابع أوراق المريض بعد الانتهاء من الاطلاع عليه في المستشفى لتقييمه ومدى حاجته للعملية وبشكل قانوني أيضا، مشيرا إلى أن وحدة زراعة الكبد قامت علي أسس علمية وأخلاقية حسب المعايير العالمية.

 

زراعة الكبد جامعة المنصورة برنامج زراعة الكبد المتبرعين الأبناء

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