"صحة النواب": التبرع بالأعضاء من متوفي ينقذ حياة 8 أشخاص

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زراعة الكلى أقدم من زراعة الكبد في مصر وتجرى بعدد من المؤسسات والمستشفيات والمراكز، والتي بدأت منذ أكثر من 20 عام.

وأوضح "حاتم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العدد الذي وصلنا له من زراعة الكبد من متبرع حي رقم مهم.

وتابع: أن 95% من زراعة الأعضاء في العالم تحدث من شخص حديث الوفاة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء في مصر على عكس العالم تجرى من متبرع حي.

مراكز الزراعة للأعضاء

واكد أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء هي المخصص لها تخصيص مراكز الزراعة للأعضاء والخبراء واختيار الشخص المتوفي حديثًا.

وأضاف، أن مشكلة مصر ليست في قانون زراعة الأعضاء ولكن في تطبيقه، مؤكدًا أن هناك اقتراح بأن يكون هناك استمارة للموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما أن أعضاء لجنة الصحة بالنواب هم أول من وقعنا على استمارة.

وأوضح أنه ولابد أن يكون هناك حملة تخص زراعة الأعضاء ونحتاج إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، والمتبرع بأعضائه فرصة لحياة 8 أشخاص، و أن هناك 5 جامعات كبرى بجانب مستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الصحة لبداية عمليات زراعة الأعضاء.