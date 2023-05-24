عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"صحة النواب": التبرع بالأعضاء من متوفي ينقذ حياة 8 أشخاص

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زراعة الكلى أقدم من زراعة الكبد في مصر وتجرى بعدد من المؤسسات والمستشفيات والمراكز، والتي بدأت منذ أكثر من 20 عام.

وأوضح "حاتم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العدد الذي وصلنا له من زراعة الكبد من متبرع حي رقم مهم. 

وتابع: أن 95% من زراعة الأعضاء في العالم تحدث من شخص حديث الوفاة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء في مصر على عكس العالم تجرى من متبرع حي.

مراكز الزراعة للأعضاء 

 واكد أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء هي المخصص لها تخصيص مراكز الزراعة للأعضاء والخبراء واختيار الشخص المتوفي حديثًا.

 وأضاف، أن مشكلة مصر ليست في قانون زراعة الأعضاء ولكن في تطبيقه، مؤكدًا أن هناك اقتراح بأن يكون هناك استمارة للموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما أن أعضاء لجنة الصحة بالنواب هم أول من وقعنا على استمارة.

وأوضح أنه ولابد أن يكون هناك حملة تخص زراعة الأعضاء ونحتاج إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، والمتبرع بأعضائه فرصة لحياة 8 أشخاص، و أن هناك 5 جامعات كبرى بجانب مستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الصحة لبداية عمليات زراعة الأعضاء.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الكبد المستشفيات برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

ترشيحاتنا

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ