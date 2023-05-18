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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تطالب وزير التعليم العالي بتوريد جهاز إشعاعي لمستشفى الجامعة بالمنوفية

هناء سرور عضو مجلس
هناء سرور عضو مجلس النواب

تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان باقتراح برغبة لمناقشته في حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث  العلمي بشأن شراء وتوريد جهاز إشعاعي جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية ، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس .

 

وقالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه نظراً لما يعانيه أهالى محافظة المنوفية وخاصة مرضى الأورام من عدم وجود أماكن لهم للعلاج بقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية لكثرة أعداد المترددين على القسم ، وكذلك نظراً لأن الجهاز الوحيد الموجود بمحافظة المنوفية هو جهاز مستشفى الجامعة مما يتسبب في كثرة أعداد قوائم الانتظار من المترددين عليه ، علماً بأن الجهاز الوحيد هو تبرع من أحد رجال أعمال محافظة المنوفية منذ قرابة 10 أعوام ، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير جهاز لعلاج الإشعاع .

 

وطالبت د . هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب بسرعة شراء وتوريد جهاز علاج بالاشعاعي جديد لمستشفى جامعة المنوفية ( قسم الأورام ) للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى . 

هناء سرور مجلس النواب لجنة الصحة وزير التعليم قسم الأورام مستشفي جامعة المنوفية

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