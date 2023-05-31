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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

هدية إيراني لمصر
هدية إيراني لمصر

هدية إيراني إلى مصر   .. تمتلك مصر عددا كبيرا من  المعالم السياحية والتي جعلتها واحدة من أبرز دول العالم كواجهة للسياحية، ويأتي السياح من كل بقاع الدنيا لزيارة هذه المعالم، والتي تتنوع ما بين المعالم السياحية تاريخية كانت أو إسلامية أو قبطية وغيرها من المعالم السياحية المهمة.

 

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

 

هدية إيرانية لمصر


ولا يزال هناك الكثير من الآثار والاكتشافات الأثرية التي يتم الكشف عنها حتى الآن، والتي تكشف الكثير حول الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية في الماضي، ومن بين تلك الآثار والكنوز 8 قطع أثرية نادرة أهداها حفيد رئيس الجالية الإيرانية إلى مصر.

ولمتابعة المزيد حول هدية من إيراني إلى مصر .. تابع الفيديو جراف التالي:

هدية إيراني المعالم السياحية هدية إيرانية لمصر 8 قطع أثرية رئيس الجالية الإيرانية إلى مصر

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