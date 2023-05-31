هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

هدية إيراني إلى مصر .. تمتلك مصر عددا كبيرا من المعالم السياحية والتي جعلتها واحدة من أبرز دول العالم كواجهة للسياحية، ويأتي السياح من كل بقاع الدنيا لزيارة هذه المعالم، والتي تتنوع ما بين المعالم السياحية تاريخية كانت أو إسلامية أو قبطية وغيرها من المعالم السياحية المهمة.

هدية إيرانية لمصر



ولا يزال هناك الكثير من الآثار والاكتشافات الأثرية التي يتم الكشف عنها حتى الآن، والتي تكشف الكثير حول الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية في الماضي، ومن بين تلك الآثار والكنوز 8 قطع أثرية نادرة أهداها حفيد رئيس الجالية الإيرانية إلى مصر.

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