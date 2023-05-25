نائب: ذوو الإعاقة من أولويات عمل لجنة الشباب بالحوار الوطني

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أنه نزلنا في مختلف المحافظات لأخذ آراء الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الشباب خلال ممارسة الرياضة في مصر.

وقال أحمد فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن ذوي الاعاقة من أولويات عمل لجنة الشباب بالحوار الوطني، خاصة بعد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهم.

تهتم بكل الملفات

وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن ما يحدث في الحوار الوطني حاليا يحدث في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ إنشائها، وهي ما تهتم بكل الملفات.