نائب: تمثيل لمختلف الطوائف داخل الحوار الوطني والتنسيقية قدمت رؤية لكل اللجان

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أن هناك تمثيل لمختلف الطوائف داخل الحوار الوطني والتنسيقية قدمت رؤية لكل لجان الحوار.

وقال أحمد فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن ملف رواد الأعمال سنناقشه في الحوار الوطني، لما له من أهمية كبيرة.

يواجه البيروقراطية

وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن النشاط الطلابي تنوع وأصبح يناقش ويعمل في مجالات عديدة ولكنه يواجه البيروقراطية داخل الجامعة.

