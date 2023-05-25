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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سيبك أنت وشائعات الزواج| أنغام تتصدر هاشتاج صوت مصر والأكثر بحثا على جوجل

أنغام
أنغام

تصدرت النجمة أنغام هشتاج صوت مصر والأكثر بحثا على جوجل هاشتاج "انغام صوت مصر "وكان قد تصدر هاشتاج "أنغام صوت مصر" تريند المركز الأول على " تويتر" ليصبح اللقب من نصيبها سواء جماهيريًا أو برأي النقاد وكبار صناع الموسيقى فى  مصر و الشرق الأوسط.

 

تصدر اسم أنغام تويتر بعد أغنية "سيبك انت" وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة أنغام مؤخرا مؤشرات بحث جوجل بعد طرحها لأغنيتها الشهيرة“ سيبك انت” وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

أنغام تنشر صورا من كواليس أغنيتها الجديدة سيبك أنت

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حققت الفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا فور طرحها لأغنيتها الجديدة "سيبك انت"، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدرت بها مؤخرًا قائمة تريند “يوتيوب”.

 

أغنية “سيبك أنت” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع: مادي، ميكس وماستر: أمير محروس، إخراج: عادل جمال.

تقول كلمات الأغنية: "أنا  قلت  أقولك أخباري .. مع انك اصلا ما سألتش .. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة.. مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش .. تقدر  كده  يعني  تقول إن أنا مش موجودة .. سيبك انت .. اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال .. لا  ضمير  بيأنب و  لا  كوابيس  تقلق  نومك .. و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع .. دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك".

يذكر أن نشرت الفنانة أنغام صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام.

 

وظهرت أنغام في الصورة من كواليس أغنيها سيبك انت وعلقت علي الصور قائلا: "إحساس الوحدة الإجباري بقي هو الايد اللي تطبطب بقي ونسي وصاحبي وهو الحاجه الباقية".

 

أنغام النجمة أنغام سيبك انت يوتيوب الفنانة انغام

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