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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانات طالتهن شائعات الزواج.. آخرهن أنغام

أنغام
أنغام

تصدرت النجمة أنغام مواقع التواصل الاجتماعى  بعد شائعة زواجها من خليجى ونفى مصدر مقرب من الفنانة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها أو زواجها .

وأكد المصدر أن قربه من أنغام يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع أى شحص.

ونرصد فى التقرير التالى فنانات طالتهن شائعات الزواج .. 

نرمين الفقي
تعرضت  نرمين الفقي للكثير من الشائعات، بشأن زواجها من فنانين داخل الوسط أو رجال أعمال، ولكنها ردت على تلك الشائعات في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت نرمين الفقي، إن كل ما يتردد على شائعة زواجها هي أخبار خاطئة، وأنها ليست متزوجة حتى الآن، وإذا تزوجت ستعلن الخبر أمام الجمهور.

أسماء جلال 

تعرضت مؤخرًا الفنانة أسماء جلال لشائعة زواجها، ونفت أسماء ذلك من خلال حسابها الشخصي بـ انستجرام عبر استوري وكتبت: في إشاعة طلعت من حوالي نص ساعة، إني أتجوزت، معرفش أمتى وإزاي ده حصل.

مي عز الدين

طالت شائعة الزواج أيضا الفنانة مي عز الدين من رجال الأعمال، وتفضل مي عز الدين الصمت، ولم ترد على تلك الأخبار الخاطئة.

أروى جودة
ترددت الكثير من الشائعات للفنانة أروى جودة حول زواجها، ونفتها في برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، وقالت إنها ارتبطت مرة واحدة، بالممثل التركي أوزجان دينيز.

منه شلبي
تعرضت منة شلبي لشائعات كثيرة حول زواجها من العديد من النجوم، وزواجها من رجال أعمال أيضا، ونفت هذه الشائعات التي تتطلق عليها، من خلال الحسابات الشخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الفنانة مي عز الدين الفنانة انغام نرمين الفقي النجمة أنغام زواج نرمين الفقي مي عز الدين

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