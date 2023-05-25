عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتعاون مع الأزهر الشريف.. ختام فعاليات برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف "

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف- مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، فعاليات برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، الذي تم تنفيذ فعالياته داخل قاعات مرصد الأزهر بمشاركة الكوادر الشبابية من جامعة بني سويف الأهلية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، التي تعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي لأي من الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع مجتمعنا وثقافتنا .

ويهدف البرنامج إلى الاستماع لأفكار وآراء الشباب وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من قبل المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة الي تعزيز قيم المواطنة والمسؤلية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ، وكذلك التعرف على كافة ألافكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.

وتضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور حمادة شعبان - أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر ، تناول فيها كيفية مكافحة التطرف بالإضافة الى تنفيذ جلسات وورش عمل مع الشباب ، وذلك للاستماع إلى آرائهم  وأفكارهم .

واختتمت الفعاليات بمحاضرة ألقاها العميد ايهاب طلعت ، تناول فيها حروب الجيل الرابع  ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل الصحيح معها ،ودور وسائل التواصل الإجتماعي في الترويج للتطرف ونشر الأفكار السلبية والمتطرفة من خلالها .

كما تمت زيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد كافة الآراء والأفكار المتطرفة التي يتم طرحها على وسائل التواصل الإجتماعي والرد عليها بمختلف اللغات ، وتم تسليم شهادات المشاركة ، و تنظيم زيارة لمسجد الأزهر وشارع المعز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ