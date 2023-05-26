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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إلى إيجاد بدائل لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في حال لم يتم رفع القيود عن صادرات روسيا الزراعية، مشيرةً إلى القدرة على إنهاء الاتفاق في حالة اعتراض أحد الأطراف.

وقالت الوزارة في بيان إن "موسكو وافقت على تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين أي ستظل سارية حتى 17 يوليو المقبل"، لافتةً إلى أن "بند إمكانية إنهاء الاتفاق في حال اعتراض أحد الأطراف (روسيا أو تركيا أو أوكرانيا)".

وذكرت أنه "بعد قرار تمديد المبادرة مباشرة تقريباً، بدأ الغرب وأوكرانيا في المطالبة ليس فقط باستمرار حركة النقل البحري، ولكن زيادة وتوسيع الصادرات الأوكرانية".

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تراجع أسعار القمح

وتراجعت أسعار تصدير القمح الروسي مرة أخرى الأسبوع الماضي، بالتوازي مع انخفاض سوقه العالمية بسبب الإمدادات الجيدة وتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، فضلا عن التوقعات المحلية بخفض رسوم التصدير.

ومُدّد الاتفاق كي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي لمدة شهرين.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية "إيكار" إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين تسليم ظهر السفينة من البحر الأسود في يونيو، بلغت 242 دولارا للطن، بانخفاض ستة دولارات عن الأسبوع السابق.

وقال ديمتري ريلكو، رئيس شركة إيكار: "لا تزال السوق تنتظر قرارا بشأن رسوم التصدير. نعم، كان هناك بيان من وزارة الزراعة، لكنني ما زلت أرغب في رؤية الصيغة".

وأكدت الوزارة الأسبوع الماضي عزمها رفع الحد الأدنى لسعر حساب رسوم التصدير من أول يونيو إلى 17 ألف روبل (نحو 212 دولار)، ارتفاعا من 15 ألف روبل (187 دولار)، وهو ما ينبغي أن يؤدي إلى خفض الرسوم نفسها.

وتقدر شركة "سوفكون" للاستشارات الزراعية التي تركز على روسيا إجمالي صادرات القمح الروسي في مايو عند 3.8 مليون طن، في ارتفاع شديد عن 1.2 مليون في مايو 2022، و1.5 مليون في المتوسط.

وكتبت "سوفكون" في مذكرتها الأسبوعية نقلا عن بيانات الموانئ، أن روسيا صدرت 1.21 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 0.76 مليون في الأسبوع السابق له، بما في ذلك 1.07 مليون طن من القمح ارتفاعا من 0.68 مليون في الأسبوع السابق.

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