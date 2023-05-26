استشاري حساسية ومناعة: منظمة الصحة العالمية مهتمة بسكان إفريقيا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، تعليقا على إطلاق مبادرة للتصدي للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ في إفريقيا، إن منظمة الصحة العالمية مهتمة بصحة سكان القارة بشكل عام، ولكن المبادرة الإقليمية للدول الإفريقية تهدف لمنع ظهور مصادر تؤثر على المناخ، وبالتالي تؤثر بالسلب على موطني إفريقيا .

وتابع أشرف عقبة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثقب الأوزون، وارتفاع سطح البحر وحرائق الغابات والوقود الأحفوري سبب من أسباب تغيرات المناح والتأثير على صحة الانسان والحيوان وتغير نشاط الميكروبات وتحورها.

وتابع عقبة، أن المبادرة لابد وأن يتعامل معها العالم كله، ولا تكون إقليمية فقط، والقضاء على المصادر التي من الممكن أن تكون مصدرا للتغير المناخي .