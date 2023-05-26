عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري حساسية ومناعة: منظمة الصحة العالمية مهتمة بسكان إفريقيا.. فيديو

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة ، استشاري الحساسية والمناعة

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، تعليقا على إطلاق مبادرة للتصدي للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ في إفريقيا، إن منظمة  الصحة العالمية مهتمة بصحة سكان القارة بشكل عام، ولكن المبادرة الإقليمية للدول الإفريقية تهدف لمنع ظهور مصادر تؤثر على المناخ، وبالتالي تؤثر بالسلب على موطني إفريقيا .

وتابع أشرف عقبة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثقب الأوزون، وارتفاع سطح البحر وحرائق الغابات والوقود الأحفوري سبب من أسباب تغيرات المناح والتأثير على صحة الانسان والحيوان وتغير نشاط الميكروبات وتحورها.

وتابع عقبة، أن المبادرة لابد وأن يتعامل معها العالم كله، ولا تكون إقليمية فقط، والقضاء على المصادر التي من الممكن أن تكون مصدرا للتغير المناخي . 

أشرف عقبة توك شو الدكتور أشرف عقبة استشاري الحساسية والمناعة برنامج هذا الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

ترشيحاتنا

وزير النقل: مشروع تطوير ميناء الإسكندرية يضع مصر على خريطة العالم الحديثة

بعد موافقة النواب.. فئات معفاة من رسم الـ 100 جنيه عند مغادرة البلاد

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية الفترة القادمة

روسيا تتوعد أوكرانيا إذا تلقت أسلحة نووية من الغرب

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ